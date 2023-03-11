Марочко: ВСУ перевозят солдат и снаряды на машинах Красного Креста

Фото: МО Украины

военнослужащие ВСУ

Украинские войска используют в Артемовске медицинский транспорт для перевозки солдат и боеприпасов, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он подчеркнул, что ВСУ таким образом нарушают международные конвенции.

В населенном пункте Артемовск отмечено перемещение специализированного медицинского автотранспорта, с нанесенными на нем опознавательными знаками (красного креста) <...> На данных автомобилях украинские боевики перевозят БК для подразделений, а также идет перемещение личного состава по населенному пункту, — написал Марочко.

Ранее он рассказал, что в Артемовск прибыл автобус с подростками для помощи батальону «Айдар» в ведении боевых действий. По его словам, многие из этих несовершеннолетних участвовали в молодежном движении националистов. Они проходили обучение в детских лагерях, где смены были направлены на «экстремистскую и террористическую деятельность».

Также Марочко сообщал, что командование ВСУ перебрасывает в Часов Яр в пригороде Артемовска в ДНР военнослужащих, прошедших обучение на полигонах НАТО в европейских странах. По его словам, прибывший личный состав отличается высокой дисциплиной и мотивацией. Марочко отметил, что Киев также направляет в населенный пункт вооружение и технику.