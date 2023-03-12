Российские штурмовики закрепились в промзоне Артемовска Марочко: штурмовые группы ВС России заняли выгодные позиции в промзоне Артемовска

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Штурмовые группы российских войск заняли выгодные позиции на территории завода по обработке металлов в промышленной зоне Артемовска, рассказал РИА Новости военный эксперт и подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко. По его словам, это позволяет вести контроль над перемещением бойцов ВСУ. Кроме того, занятые позиции создают хороший плацдарм для дальнейшего продвижения ВС РФ.

В населенном пункте Артемовск штурмовые группы заняли на территории завода по обработке металлов в промышленной зоне выгодные позиции, — сказал подполковник в отставке.

Ранее пресс-служба «Конкорда» опубликовала в Telegram сообщение основателя компании Евгения Пригожина, в котором тот сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» приблизились к администрации Артемовска на расстояние 1,2 км. Этот город является важным узлом обороны ВСУ в Донбассе. Войска Украины сражаются буквально за каждый дом.

Марочко ранее заявил, что украинские военные используют в Артемовске медицинский транспорт для перевозки солдат и боеприпасов. Он подчеркнул, что ВСУ таким образом нарушают международные конвенции.