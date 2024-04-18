Марочко рассказал о новом энергетическом решении в Харьковской области Марочко: в Харьковскую область в больших объемах завозят генераторы

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В Харьков и Харьковскую область начали большими партиями завозить электрогенераторы, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. По его словам, их получают госпредприятия и военнослужащие

Привезенные генераторы завозят вначале на склады, после чего их забирают представители госпредприятий и военнослужащие. Генераторы различного типа и мощности: от маломощных до больших промышленных с мощностью 2000 кВт, — написал Марочко.

По его данным, также в область привезли автономные электроподстанции. Это дорогостоящее оборудование «от ведущих мировых брендов», подчеркнул Марочко. Оно позволяет запитать военные объекты и небольшие промышленные предприятия.

Ранее после объявления тревоги в Киевской области в украинской столице произошел сильный взрыв. Он был зафиксирован на левом берегу Днепра. Также стало известно о взрывах в Одессе, Николаеве и Запорожье. Воздушная тревога объявлялась в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях, а также в районах Запорожской области, подконтрольных киевским властям.