Марочко рассказал, как Киев пытается поднять моральный дух украинцев Марочко: Киев поднимает дух граждан демонстрацией роликов с флагами

Фото: МО Украины

Власти Украины пытаются поднять моральный дух граждан, и с этой целью демонстрируют ролики с украинскими флагами якобы на российских территориях, рассказал в беседе с KP.RU военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, целью этих действий является стремление заверить Запад, что еще не все потеряно.

Демонстрация роликов с флагами Украины на наших территориях — все это рассчитано на то, чтобы поднять морально-психологическое состояние граждан Украины и заверить западных партнеров, что еще не все потеряно, что нужно возвращать якобы их территории, в том числе новые регионы РФ, — подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что на Украине публикуется множество видеороликов, в которых демонстрируются некие листовки и украинские флаги, а также «непонятные надписи» на заборах. По словам подполковника, это происходит в условиях информационного вакуума, в котором живут западные страны и граждане Украины.

Ранее Марочко рассказал, что командование ВСУ восполняет потери на Донецком направлении за счет мобилизованных, не имеющих боевого опыта. По словам эксперта, этих людей отправляют на убой, так как ВСУ ежедневно теряют на данном участке фронта до роты личного состава.