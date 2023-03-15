Марочко: мобилизованных украинцев в наручниках доставляют под Купянск

Фото: Camilo Freedman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинцы, принудительно мобилизованные в ряды ВСУ, силой доставляются в район города Купянск Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, нередко мобилизованных привозят закованными в наручники.

В район Купянска свозят украинских мобилизованных, которых принудительно включили в состав вооруженных формирований Украины. Привозят их на специализированном автотранспорте, зачастую в наручниках. Также не редки случаи, когда их волоком тянут на КПП в учреждение закрытого типа, — сказал Марочко.

Он добавил, что мобилизованных нередко привозят одетыми не по сезону, в гражданские вещи. Обратно их отправляют уже в форме ВСУ.

Ранее Марочко рассказал, что командование украинской армии перебросило населенный пункт Белогоровка под Кременной примерно 100 мобилизованных, не прошедших специальную военную подготовку. При этом в военкоматах заявляли, что рекрутов отправляют на полигон для обучения.

В начале февраля Марочко сообщил, что ВСУ испытывают дефицит квалифицированных военных, в том числе офицеров. По его словам, около 65% офицеров украинской армии без специального образования, большая их часть имеет воинскую выслугу менее года, а около 80% получили боевой опыт в ходе проведения СВО.