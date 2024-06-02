Марков рассказал о мобилизации религиозного меньшинства на Украине Марков: украинские военкомы начали отправлять на фронт кришнаитов

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Украине местные военкоматы (ТЦК) начали мобилизовывать кришнаитов, сообщил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, в стране нет возможности избежать призыва по религиозным соображениям.

Мобилизация на Украине. Там ТЦК начали задерживать кришнаитов и доставлять их в военкоматы... Так что кришнаиты скоро окажутся в окопах где-нибудь под Харьковом, — написал Марков.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что Киев формирует штурмовые отряды из мобилизуемых преступников. Он уточнил, что это будут монолитные подразделения, которые не будут смешиваться с другими военнослужащими.

Кроме того, украинские СМИ писали, что в Одессе мобилизовали мужчину с олигофренией и пороком сердца. Инвалида сразу доставили в сборный пункт, где он прошел экспресс-медкомиссию. В итоге его признали годным к службе в Вооруженных силах Украины.

В ТЦК отметили, что молодой человек не предоставил никаких документов, подтверждающих его особенное состояние здоровья. Также в комиссии уточнили, что граждан с легкой степенью олигофрении могут признавать годными к военной службе в тыловых частях ВСУ.

До этого ведущего баскетболиста клуба «Киев-Баскет» Вадима Заплотинского задержали при попытке незаконно пересечь государственную границу. Впоследствии 26-летнего спортсмена мобилизовали.