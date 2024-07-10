Марков сыронизировал над «нежелающими воевать» с РФ западными украинцами Марков: больше всего жалоб на уклонистов оказалось на Западной Украине

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Сергей Марков

Больше всего не хотят воевать с Россией жители Западной Украины, поскольку в этой части страны от полиции поступает больше всего запросов в отношении уклонистов, написал в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. Он отметил, что украинское руководство посылает в зону боевых действий русское население Южной и Восточной Украины, в том время как западные украинцы, голосовавшие на протяжении 20 лет за «фашистов» и приведшие «фашистскую русофобскую хунту» к власти, бегут от вооруженного конфликта.

Украинцы не хотят воевать с Россией. А больше всего не хотят воевать на Западной Украине. Именно с Западной Украины больше всего запросов от полиции против уклонистов. В Львовской области их 80,5 тысячи, — написал Марков.

Ранее Марков выразил уверенность, что руководство НАТО допустило ряд важных провалов во время выстраивания своей политики в XXI веке. Политолог указал на 15 ошибок Североатлантического альянса, которые вылились в неудачи военного блока в разных регионах, включая Украину и Ближний Восток. Также важным промахом Альянса стал украинский конфликт и участие в нем Европы.

До этого политолог Алексей Стаценко выразил уверенность, что если Украина вступит в НАТО, можно будет забыть о каких-либо переговорах. По его словам, такой вариант развития событий может привести к эскалации конфликта.