Марков рассказал, какие направления эскалации вокруг Украины обсуждает НАТО Марков: в НАТО обсуждают два направления эскалации ситуации вокруг Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Марков

В НАТО обсуждают два направления эскалации ситуации вокруг Украины, написал в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, одно из них уже реализуется, но это делается неофициально.

Первое подразумевает использование Вооруженными силами Украины оружия стран НАТО «для ударов по старым территориям России». Политолог уточнил, что «это уже и есть неофициально». Второе направление касается перехвата российских ракет над украинской территорией средствами ПВО стран Североатлантического альянса.

Этого пока не будет, потому что Россия заявила, что в ответ будет бить по системам ПВО на территории НАТО, — отметил Марков.

Политолог указал и на «третий момент». Самолетам F-16 сложно использовать аэродромы на Украине, поэтому президент страны Владимир Зеленский требует, чтобы они могли взлетать с аэродромов страны НАТО.

Пока план такой — будет наполовину. Украинские самолеты будут базироваться в странах НАТО. Будут оттуда взлетать, приземляться коротко на украинском аэродроме, а оттуда в бой. Но тоже зависит от России: будет ли она в этом случае бить по аэродрому страны НАТО? Или сделает вид, что они летают с украинского аэродрома? — задался вопросом Марков.

Ранее стало известно, что в администрации США развернулись дебаты по поводу ослабления запрета на удары ВСУ по территории России американским оружием. К этому призывает Госдепартамент США после поездки его главы Энтони Блинкена на Украину. С момента первых поставок Киеву американских вооружений президент США Джо Байден ни разу не отступал от этого запрета.