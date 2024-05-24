Марков рассказал, как Байден одним решением оскорбил Украину и Зеленского Марков: отказ Байдена от участия в конференции по Украине оскорбителен для Киева

Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Отказ президента США Джо Байдена от участия в предстоящей конференции по Украине в Швейцарии оскорбителен для Украины, ее президента Владимира Зеленского и Европы, написал в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, вместо конференции американский лидер поедет на встречу с представителями шоу-бизнеса в Голливуде.

Отказ Байдена от участия в конференции по Украине в Швейцарии — очень оскорбителен для Украины и для Зеленского и для Европы. Байден вместо конференции по Украине поедет на встречу с деятелями шоу-бизнеса в Голливуде. Сбор денег — уважительная причина. Встреча с шоуменами вместо Украины — оскорбительно, — написал Марков.

Ранее политолог сообщил, что Байден не посетит конференцию по Украине в Швейцарии, так как будет собирать деньги на избирательную кампанию. Марков отметил, что Байден приедет на саммит G7 в Италию, но вернется в США перед началом конференции в Швейцарии. Он назвал это сенсацией.

До этого Марков предположил, что король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа привез президенту РФ Владимиру Путину тайное послание. Оно может содержать тайное предложение от Байдена об условиях мира на Украине. Политолог также предположил, что накануне форума в Швейцарии американский лидер хочет договориться с Россией.