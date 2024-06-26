Марков оценил переговоры о вступлении Украины в ЕС анекдотом Черномырдина Политолог Марков намекнул, что у Украины нет шансов стать членом Евросоюза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сергей Марков

Политолог Сергей Марков, комментируя в своем Telegram-канале новость о начале официальных переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, вспомнил анекдот бывшего председателя правительства России Виктора Черномырдина. Таким образом он намекнул, что у Киева нет шансов стать членом ЕС.

— Украину примут в ЕС? — Да. — Когда? — Сразу после Турции. — А Турцию когда? — А Турцию никогда, — написал он.

Марков добавил, что Турция начала вести переговоры о вступлении в Евросоюз еще до создания объединения. По его словам, с тех пор прошло 40 лет, но у Анкары так и не появилось шансов стать членом ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз 25 июня официально начал переговоры о вступлении Украины и Молдавии в состав объединения. Она отметила, что Киев и Кишинев продемонстрировали свою решимость стать частью ЕС, начав «обширные реформы» во время вооруженных конфликтов и беспорядков.

До этого стало известно, что Евросоюз одобрил условия Венгрии о возвращении прав закарпатских венгров, без которых нельзя было бы начать переговоры по евроинтеграции Украины. Требования Будапешта были включены в проект документа, содержащего переговорные рамки указанной процедуры.