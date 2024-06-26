Политолог Сергей Марков, комментируя в своем Telegram-канале новость о начале официальных переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, вспомнил анекдот бывшего председателя правительства России Виктора Черномырдина. Таким образом он намекнул, что у Киева нет шансов стать членом ЕС.
— Украину примут в ЕС?
— Да.
— Когда?
— Сразу после Турции.
— А Турцию когда?
— А Турцию никогда, — написал он.
Марков добавил, что Турция начала вести переговоры о вступлении в Евросоюз еще до создания объединения. По его словам, с тех пор прошло 40 лет, но у Анкары так и не появилось шансов стать членом ЕС.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз 25 июня официально начал переговоры о вступлении Украины и Молдавии в состав объединения. Она отметила, что Киев и Кишинев продемонстрировали свою решимость стать частью ЕС, начав «обширные реформы» во время вооруженных конфликтов и беспорядков.
До этого стало известно, что Евросоюз одобрил условия Венгрии о возвращении прав закарпатских венгров, без которых нельзя было бы начать переговоры по евроинтеграции Украины. Требования Будапешта были включены в проект документа, содержащего переговорные рамки указанной процедуры.