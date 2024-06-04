Марков назвал, кто может быть связан с продажей солдат ВСУ на органы Марков: глава Минздрава Украины может быть связан с «черными трансплантологами»

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Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко может быть причастен к нелегальному вывозу человеческих органов из страны, которую накануне разоблачила украинская полиция, предположил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, пока его не трогают, поскольку «черная трансплантология» приносит огромную прибыль.

На Украине раскрыли сеть «черных трансплантологов», которая возглавлялась бывшим замминистра здравоохранения Украины. Они забирали органы у раненых и больных. Нет сомнений, что с нелегальной продажей раненых солдат ВСУ на органы в будущем окажется связан и действующий министр здравоохранения Украины. Но пока его не трогают. Деньги большие, — написал Марков.

Ранее украинские СМИ сообщали, что полиция разоблачила масштабную схему вывоза человеческих органов за границу. В ней оказался замешан бывший заместитель главы Минздрава страны, а также врачи Центральной больницы Киева. По данным СМИ, группировка состояла из 11 человек, им грозит до 12 лет лишения свободы.

До этого Сергей Марков сообщил, что на Украине местные военкоматы (ТЦК) начали мобилизовывать кришнаитов. По его словам, в стране нет возможности избежать призыва по религиозным соображениям.