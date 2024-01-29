«Марионеточный режим»: на Западе припугнули США планами России на Техас Журналист Боуз: Россия и Китай могли бы ввести «марионеточный режим» в Техасе

Фото: Mark Otte/Texas National/Global Look Press

Россия и Китай теоретически могли бы повторить в отношении американского штата Техас то, что США предпринимали в отношении Украины, заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Twitter (X). По его словам, для этого Москва и Пекин свергли бы главу штата, а затем ввели «марионеточный режим».

Представьте себе, если бы Россия и Китай решили финансировать в Техасе «Движение за свободу». Затем свергнуть демократически избранного губернатора, установить марионеточный режим. Затем создать огромную армию, чтобы атаковать всех, кто не согласен или поддерживает США. Запретить выборы, оппозицию, несогласные СМИ. Звучит знакомо? — поинтересовался аналитик.

Ранее ветеран американской армии Ноктис Дрейвен заявил, что Техас мог бы стать самым близким союзником России. Военный признался, что приветствовал бы эту дружбу с открытыми объятиями.

До этого гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской предположил, что кровопролитие в Техасе из-за миграционного кризиса на границе с Мексикой исключено. По его словам, данный конфликт используется экс-президентом США Дональдом Трампом и его сторонниками для давления на нынешнего руководителя страны Джо Байдена.