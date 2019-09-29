Родственники экс-президента Франции Жака Ширака уведомили лидера ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен о том, что её присутствие на церемонии его памяти нежелательно. Умерший политик был противником националистической организации.
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До этого родственники Ширака, узнав о планах Марин Ле Пен появиться на церемонии, пояснили. что это её личное право, однако видеть лидера националистической партии в соборе они бы не хотели, передаёт
Как напомнил в интервью радиостанции
Отец Марин Ле Пен, основатель ультраправой партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен был оппонентом Жака Ширака во втором туре президентских выборов 2002 года. Тогдашний глава Пятой республики отказался участвовать в теледебатах с ним, подчеркнув, что «невозможно проводить дебаты с представителем сил, делающих ставку на ненависть и нетерпимость».
Как писал News.ru, переизбираясь на второй срок в 2002 году, Ширак набрал всего 20% голосов в первом туре, но во втором он сохранил свой пост, победив с громадным отрывом и получив более 80%.