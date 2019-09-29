https://static.news.ru/photo/fd7664b4-e2ea-11e9-bf0b-fa163e074e61_660.jpg Марин Ле Пен Фото: Wikimedia Commons

Родственники экс-президента Франции Жака Ширака уведомили лидера ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен о том, что её присутствие на церемонии его памяти нежелательно. Умерший политик был противником националистической организации.

Как сообщает BFM , Марин Ле Пен отказалась от планов прийти 30 сентября в парижский собор Сен-Сюльпис, где пройдёт заупокойная служба и гражданская панихида в память о Жаке Шираке.

До этого родственники Ширака, узнав о планах Марин Ле Пен появиться на церемонии, пояснили. что это её личное право, однако видеть лидера националистической партии в соборе они бы не хотели, передаёт Agence France-Presse .

Как напомнил в интервью радиостанции Europe1 министр государственного действия и госфинансов Жеральд Дарманен, Жак Ширак был «заклятым врагом семейства Ле Пен, и это его прекрасное наследие нам следует продолжать».

Отец Марин Ле Пен, основатель ультраправой партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен был оппонентом Жака Ширака во втором туре президентских выборов 2002 года. Тогдашний глава Пятой республики отказался участвовать в теледебатах с ним, подчеркнув, что «невозможно проводить дебаты с представителем сил, делающих ставку на ненависть и нетерпимость».

Как писал News.ru, переизбираясь на второй срок в 2002 году, Ширак набрал всего 20% голосов в первом туре, но во втором он сохранил свой пост, победив с громадным отрывом и получив более 80%.