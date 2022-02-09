Марин Ле Пен раскритиковала поездку президента Франции в РФ и на Украину

Кандидат в президенты Франции на выборах 2022 года от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила в эфире радиостанции Europe 1, что Россия не будет нападать на Украину, а нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон ничего не добился для урегулирования украинского кризиса в ходе поездок в Москву и Киев. По её мнению, приём, оказанный Макрону президентом России Владимиром Путиным, был «таким холодным, что этого нельзя было не заметить».

Эммануэль Макрон прибыл [в Россию и на Украину] не как французский президент, а как мелкий порученец НАТО и Европейского союза, — сказала Ле Пен.

Утверждение Макрона, согласно которому российский президент под его влиянием пообещал не инициировать эскалацию напряжённости на Украине, французский политик назвала «ложью, которую Кремль тут же опроверг», а дипломатические отношения между Францией и Россией охарактеризовала как «чрезвычайно плохие в течение многих лет» из-за участия Франции в командовании НАТО. Она подчеркнула, что не верит в намерения России напасть на Украину, однако не исключает того, что украинский кризис может стать опасным.

Франция больше не выглядит арбитром, каким она всегда была <...>, и я хотела бы, чтобы она снова стала им перед лицом напряжённости, которая может возникнуть, — объяснила политик.

Ранее Ле Пен заявила, что считает ошибочным недружественное отношение Европы к России, хотя в сфере геополитики «нет друзей», а есть союзники. По её словам, ведение холодной войны против президента России Владимира Путина подталкивает его к сближению с Китаем и создавая что-то вроде новой империи, которая не входит в интересы европейских стран.