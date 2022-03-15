Марин Ле Пен обвинила Макрона в запугивании французов украинским кризисом

Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен обвинила действующего главу государства Эммануэля Макрона в запугивании сограждан ситуацией на Украине. Он полагает, что это поможет ему на предстоящих выборах, сказала Ле Пен в ходе интервью BFM.

Глава республики пользуется военной операцией России на Украине, чтобы напугать граждан, так как рассчитывает, что страх может помочь ему в предвыборной гонке, — цитирует издание политика.

Ле Пен отметила, что в ходе неформального саммита лидеров Евросоюза Макрон назвал свои ожидания от переговоров России и Украины «пессимистичными», а позднее в беседе с представителями англоязычных СМИ уже заявил об «оптимистичном настрое».

По словам Ле Пен, подобные формы манипуляции общественным мнением недопустимы для кандидата в президенты, особенно когда речь идёт о таком серьёзном кризисе.

Ранее Макрон заявил, что страны ЕС готовы ввести новые санкции в отношении России из-за ситуации на Украине. Он отметил, что Париж вместе с Берлином продолжат путь давления на Москву и «требовательного диалога» с ней. Кроме того, французский президент добавил, что не ожидает дипломатического урегулирования ситуации на Украине в ближайшей перспективе.