https://static.news.ru/photo/5fa18a3e-d926-11e9-9cf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norbert Scanella, via www.imago-/www.imago-images.de/Global Look Press

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен не исключила своего участия в выборах главы государства, которые состоятся в 2022 году.

В интервью телеканалу BFM TV она отметила, что примет участие в президентской гонке, «если не появится никого лучше».

Очередной борьбы с действующим президентом Франции Эммануэлем Макроном Ле Пен также не исключила. Политик при этом подчеркнула, что это соперничество не между конкретными людьми, но политическими взглядами.

Будет противостояние идей глобализма и национальных идей, будет противостояние политических взглядов, — сказала Ле Пен.

Глава ультраправой французской партии «Национальное объединение» не раз высказывала пророссийскую точку зрения. За ней даже закрепилась слава «агента Кремля». Её последнее заявление об «абсурдности» аргументов против участия РФ в G8 только способствовало мнению, что её якобы спонсирует Москва. News.ru попытался выяснить, насколько большой вес голос партии Ле Пен имеет во Франции.