Мантуров рассказал, что будет дальше с ценами на автомобили в России РИА Новости: Мантуров пообещал, что цены на автомобили до конца года снизятся

Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

Ситуация с ценами на автомобили в России в ближайшее время стабилизируется. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, стоимость автомобилей существенно не снизится, поскольку курс доллара в феврале оказался в два раза выше нынешнего, а именно тогда происходила закупка материалов для тех машин, которые появляются в продаже сейчас.

Цикл производства автомобилей занимает около 3–4 месяцев, поэтому как раз то, что в январе, феврале и марте приобреталось, сейчас выходит в рынок. Если вспомнить курс, который был в феврале, и сравнить с сегодняшним — он отличается существенно, в два раза. Поэтому компании, чтобы не нести убытки, будут плавно «растягивать» изменение цены по году, с учётом постепенного восстановления рынка, — рассказал Мантуров.

Он также добавил, что, по его мнению, в течение года покупателей может ожидать небольшое снижение ценника, поскольку потребитель просто не будет приобретать продукцию по чрезмерно завышенным ценам.

Компании будут вынуждены адаптироваться к запросам рынка, но для того, чтобы все изменения происходили мягче, мы пошли на меры поддержки спроса. Чтобы и потребителю было легче, и производитель смог адаптироваться в данной ситуации, — добавил министр.

Ранее Мантуров отмечал, что с начала года стоимость новых автомобилей в России выросла на 25–30%. При этом речь идёт как об отечественных, так и об импортных авто.