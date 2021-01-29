Манифестанты в Париже сменили формат акции протеста

https://static.news.ru/photo/96588ca8-630e-11eb-b8b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Очередная акция протеста против отдельных статей законопроекта «О глобальной безопасности» проходит 30 января на площади Республики в Париже.

Формат мероприятия отличается от ставших уже традиционными шествий. Участники протестной акции в этот раз предпочли остаться на месте сбора. В разных местах площади звучит музыка. К протесту присоединился коллектив барабанщиков, передаёт РИА Новости. Группа молодых людей устроила танцы, один из них принёс плакат «Free party is not a crime» («Свободная вечеринка не преступление»).

Акцию организовала инициативная группа профсоюзов журналистов.

Национальное собрание (нижняя палата французского парламента) 20 ноября 2020 года поддержало в первом чтении статью законопроекта «О глобальной безопасности», касающуюся фото- и видеосъёмки сотрудников полиции. Этот пункт предусматривает до одного года тюремного заключения за «изображения лица или другого элемента идентификации представителя национальной полиции, жандарма или сотрудника муниципальной полиции с целью нанести ему вред физического или психического характера». После этого в стране начались акции протеста, продолжающиеся до сих пор.

Как передавал NEWS.ru, 30 ноября лидер фракции партии «Вперёд, республика» Кристоф Кастанер заявил, что парламент может пересмотреть некоторые положения законопроекта, однако народные волнения после этого не прекратились. Протесты неоднократно перерастали в столкновения с полицией. Силовики для разгона манифестантов применяли водомёты и слезоточивый газ.