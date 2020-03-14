Трёх жителей Черновицкой области Украины доставили в больницы с подозрением на коронавирус. Среди них мама с ребёнком.
Все пациенты контактировали с человеком, у которого ранее подтвердили заражение COVID-19,
Как писал NEWS.ru, распространившаяся из Китая коронавирусная инфекция стала пандемией. Россия ограничила авиасообщение с десятками стран и закрыла несколько сухопутных границ. Правительство страны рекомендовало регионам отменять массовые мероприятия, переводить школьников и студентов на домашнее обучение.
Число заражённых в мире превысило 157 тысяч человек. Погибли более 5,8 тысячи заразившихся COVID-19, выздоровели почти 78 тысяч.
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