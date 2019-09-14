https://static.news.ru/photo/828ee346-d711-11e9-9b79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Жительница Великобритании разослала приглашения на свадьбу своего сына. Она назвала невесту «дешёвой никчёмной бродягой».

Женщина написала, что в день мероприятия состоится самое большое бедствие в истории её семьи, передаёт The Mirror .

Вы с сожалением приглашены на свадьбу между моим прекрасным сыном, Доктором, и какой-то Дешёвой Никчёмной Бродягой, чьё имя ускользает от меня прямо сейчас, — написано в приглашении.

Также в тексте уточняется, что на ужине после церемонии будут поданы орехи, так как у кого-то из гостей на них аллергия.

Ранее News.ru писал, что житель Тайваня женился на своей возлюбленной с мёртвым мозгом. После свадьбы, которая прошла в больничной палате, 32-летнюю женщину отключили от аппаратов искусственного поддержания жизни.