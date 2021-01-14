Малышка четыре месяца жила с застрявшей в горле батарейкой

Годовалая девочка из английского города Суиндон, графство Уилтшир, четыре месяца жила с застрявшей батарейкой в горле. При этом медики не сразу поняли, в чём дело.
То, что с ребёнком происходит что-то неладное, отец девочки заметил в январе 2020 года. Он несколько раз ходил к врачам, но те не могли помочь, полагая, что малышка страдает от тонзиллита,
Всё это время малышка не могла принимать твёрдую пищу.
В ходе двухчасовой операции врачи удалили инородный предмет. По их словам, малышка выжила благодаря тому, что батарейка оказалась старой и поэтому была разряжена.
Чтобы кормить девочку, врачи ввели ей в горло трубку. Каждые две недели ей приходится переносить операцию по расширению пищевода.
Как именно его дочь проглотила батарейку, отец не знает. Но после произошедшего он призывает всех родителей быть внимательными и беречь малышей от мелких предметов, которые те могут проглотить.
Ранее в Уфе, как писал NEWS.ru, годовалая малышка и её мама получили серьёзные травмы, катаясь с несанкционированной горки.