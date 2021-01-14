Малышка четыре месяца жила с застрявшей в горле батарейкой

https://static.news.ru/photo/e101818a-566e-11eb-8b0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernard Jaubert/imageBROKER.com/Global Look Press

Годовалая девочка из английского города Суиндон, графство Уилтшир, четыре месяца жила с застрявшей батарейкой в горле. При этом медики не сразу поняли, в чём дело.

То, что с ребёнком происходит что-то неладное, отец девочки заметил в январе 2020 года. Он несколько раз ходил к врачам, но те не могли помочь, полагая, что малышка страдает от тонзиллита, передаёт Lenta.ru со ссылкой на BBC. Только в мае на рентгеновском снимке заметили батарейку-«таблетку» размером с монету. Её постепенно начало разъедать, что негативно сказывалось на здоровье девочки.

Всё это время малышка не могла принимать твёрдую пищу.

В ходе двухчасовой операции врачи удалили инородный предмет. По их словам, малышка выжила благодаря тому, что батарейка оказалась старой и поэтому была разряжена.

Чтобы кормить девочку, врачи ввели ей в горло трубку. Каждые две недели ей приходится переносить операцию по расширению пищевода.

Как именно его дочь проглотила батарейку, отец не знает. Но после произошедшего он призывает всех родителей быть внимательными и беречь малышей от мелких предметов, которые те могут проглотить.

Ранее в Уфе, как писал NEWS.ru, годовалая малышка и её мама получили серьёзные травмы, катаясь с несанкционированной горки.