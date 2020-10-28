Маляр нашёл послание с «душераздирающим советом» из 1941 года

https://static.news.ru/photo/ce06a590-1953-11eb-8794-fa163e074e61_660.jpg Фото: stad_antwerpen/instagram.com

Во время реставрации потолка церкви Святого Иакова в Антверпене в Бельгии строитель обнаружил необычное письмо, которое было написано в 1941 году. Об этом рассказали в официальном Instagram города.

Автор послания, которое было спрятано в спичечный коробок, посоветовал потомкам как можно больше наслаждаться жизнью. В Антверпене предполагают, что записку оставили маляры своим коллегам в будущем.

Этот потолок вновь покрасят, когда нас уже не будет на этой земле. Мы должны рассказать потомкам о том, что не наслаждались своей жизнью, — сказано в письме.

Строители из прошлого отметили, что на их век пришлись две войны и часто они работали голодными. На случай новых конфликтов они посоветовали всё время иметь запас пшеницы, риса, муки и табака и выразили надежду на то, что их дети будут жить лучше.

Пользователи в комментариях назвали находку «прекрасной и душераздирающей».

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