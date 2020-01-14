https://static.news.ru/photo/2c902430-3771-11ea-8a60-fa163e074e61_660.jpg Форт Сант-Анджело, Мальта Фото: Thomas Schulze/Zentralbild/Global Look Press

Власти Мальты опубликовали список россиян, получивших гражданство этого государства в 2018 году. В списке оказалось около десяти фамилий людей — полных тёзок представителей бизнес-элиты и бывших депутатов.

Как пишет РБК, среди обладателей «золотых паспортов» полные тёзки акционера АФК «Система» Александра Горбатовского, основателя и председателя совета директоров группы компаний «Гута» Юрия Гущина, основного владельца группы компаний «Шоколадница» Александра Колобова, основателя и члена совета директоров сети «Магнолия» Леонида Лунева, экс-главы «Транснефтепродукта» Михаила Меженцева, бывшего топ-менеджера структур Сулеймана Керимова, экс-гендиректора «Нафта Москва» Александра Мосионжика.

Издание направило в организации соответствующие запросы. В большинстве из них от комментариев отказались. Один из фигурантов списка, председатель совета директоров чаефасовочной компании «Май», экс-депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Лисиненко, подтвердил, что получил гражданство Мальты в 2018 году в связи с глобализацией своего бизнеса.

Ранее власти Кипра заявили о запуске процедуры отзыва гражданства у лиц, получивших его в рамках инвестиционной программы. Она коснётся 26 участников, из которых каждый третий — выходец из России. Двое российских бизнесменов, фигурирующих в деле, были объявлены в международный розыск за экономические преступления, писал NEWS.ru.