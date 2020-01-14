Власти Мальты опубликовали список россиян, получивших гражданство этого государства в 2018 году. В списке оказалось около десяти фамилий людей — полных тёзок представителей бизнес-элиты и бывших депутатов.
Как
Издание направило в организации соответствующие запросы. В большинстве из них от комментариев отказались. Один из фигурантов списка, председатель совета директоров чаефасовочной компании «Май», экс-депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Лисиненко, подтвердил, что получил гражданство Мальты в 2018 году в связи с глобализацией своего бизнеса.
Ранее власти Кипра заявили о запуске процедуры отзыва гражданства у лиц, получивших его в рамках инвестиционной программы. Она коснётся 26 участников, из которых каждый третий — выходец из России. Двое российских бизнесменов, фигурирующих в деле, были объявлены в международный розыск за экономические преступления, писал NEWS.ru.
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