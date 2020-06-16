Мальта отменит режим ЧС по COVID-19 с 30 июня

https://static.news.ru/photo/9c80944a-afef-11ea-be25-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/antheah-501421

Руководство Мальты отменит 30 июня 2020 года режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Его ввели в апреле из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Первого заболевшего выявили 7 марта.

До 30 июня будут действовать запрет на работу школ, на массовые мероприятия. Кроме того, пока сохраняется ограничения по числу граждан в общественных местах — до 75 человек, пишет газета Malta Independent. Также власти с 1 июля разрешат посещать гражданам 22 государства: Германию, Австрию, Кипр, Чехию, Польшу и другие. При этом жителям позволят съездить в Италию, Францию и Испанию, но только в те регионы, где ситуация с COVID-19 стабилизировалась.

По последней информации, на Мальте за всё время пандемии зафиксировали 656 случаев заражения. При этом 608 пациентов выздоровели. Под наблюдением медиков остаются 39 человек. Умерли девять граждан.

15 июня в Италии началась третья фаза ослаблений карантинных мер, введённых в связи с пандемией коронавируса. Она отменяет практически все ограничения. В частности, начали приём детей летние лагеря и сады. Открылись кинотеатры и театры при условии, что зрителям будет обеспечена полная безопасность. Возобновили работу термальные комплексы и спа-центры, но окончательные решения в отношении них будут принимать местные власти.

Накануне специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов рассказал об открытии международного авиасообщения. По его словам, в мире должен действовать принцип паритета.

Он отметил, что россияне смогут полететь в страны из СНГ в первую очередь, если представители всех участников содружества договорятся о возобновлении рейсов. При этом приоритетом должны быть меры эпидемиологической безопасности.

РФ, как и многие страны мира, закрыла свои границы из-за ситуации с распространением коронавируса. Регулярное и чартерное авиасообщение прекратилось в марте. В Ассоциации туроператоров России предполагают, что границы для туристов откроются не раньше конца августа — начала сентября.

При этом, как писал NEWS.ru, с 1 июля в России запланировано открытие внутреннего туристического сезона. Одним из первых для путешественников откроется Крым. С 15 июня здесь отменяется обсервация для приезжающих, на полуострове практически полностью снимут режим самоизоляции.

РФ занимает третью строчку по количеству заразившихся. На первом месте США — 2 114 026 человек, на втором Бразилия — 888 271. Также в первой десятке стран — Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Перу и Иран. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса — в Лесото: 4 человека. Население африканского королевства — чуть более 2 млн человек.

На 16 июня в России — 545 458 случаев коронавирусной инфекции (+8248 за последние сутки), 294 306 выздоровели (+9767). Умерли 7284 человека (+193). Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России в НАО: 89 случаев. При этом 32 человека выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 208 680 (+1416 за последние сутки) заболевших, 126 114 выздоровели (+2874), 3386 умерли (+52).