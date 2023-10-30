Малоимущим эстонцам начали выдавать продуктовые карточки Власти Эстонии ввели систему продовольственных карточек для малоимущих

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Жители Эстонии с низким уровнем дохода начали получать продовольственные карточки в качестве меры поддержки, сообщает пресс-служба Министерства социальных дел республики. По данным ведомства, на карточки загружается определенная сумма денег, которые можно потратить в эстонской сети магазинов Rimi. Остаток средств не переносится на следующие месяцы.

В пресс-службе подчеркивают, что право на получение таких карточек имеют граждане, получающие прожиточное пособие или компенсации от местного самоуправления. На одну семью разрешается выдавать только по одной карточке, на которую перечисляется сумма на всех ее членов. Деньги необходимо использовать до конца квартала. Отмечается, что до введения такой системы малоимущие эстонцы могли получить продуктовые наборы в Продовольственном банке, однако часто они получали товары, которые им не нужны. Теперь они смогут самостоятельно выбирать продукты.

С понедельника, 30 октября, вместо прежних продовольственных пакетов нуждающимся будут выдавать продуктовые карточки, на которые начисляются 30 евро на человека в квартал. Эти деньги можно использовать, самостоятельно выбирая в магазине продовольственные товары и товары первой необходимости по своему усмотрению, — сообщили в министерстве.

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