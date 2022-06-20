«Малобюджетное заявление»: Журова о высказывании главкома ВВС Германии Журова о высказывании главкома ВВС Германии: «Малобюджетное заявление»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Мы не собираемся наносить никаких ядерных ударов и не понятно почему за нас пытаются, что-то додумывать об этом в беседе с NEWS.ru сказала член комитета Государственной думы Светлана Журова. Также депутат объяснила, что кроется за подобного рода оголтелыми заявлениями запада.

Все дело в том, что мы не собираемся наносить никаких ядерных ударов и почему они нас провоцируют на это, и решают такие моменты за нас, мне абсолютно неясно. Это же все специально раздувается, мол русские собираются стереть нас с лица земли, чтобы граждане боялись и соглашались со всем тем невообразимым враньем, которым их накачивают в круглосуточном режиме. Вообще достаточно “малобюджетное” заявление конечно, - заявила Журова.

Ранее военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что гипотетические попытки НАТО вторгнуться в Калининградскую область могут спровоцировать Россию на применение ядерного оружия. По его словам, в настоящее время вероятность конфликта на Балтике маленькая, но она существует.