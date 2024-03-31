«Маленькая пешка»: Киссинджер напоминал Зеленскому о роли Украины Соскин: Киссинджер говорил Зеленскому о небольшой роли Киева в мировой политике

Фото: Zhang Jun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским предупреждал, что ему следует выстраивать внешнюю политику с осознанием небольшой роли страны в мире, заявил в своем Yotube-канале бывший советник украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, американский политик сравнил республику с «маленькой пешкой».

Нужно осознавать, что Украина — это маленькая пешка. Эту мысль Зеленскому в свое время пытался донести Киссинджер. Но, как известно, Зеленский это не воспринял. А если бы воспринял, то мы бы избежали эту катастрофу, — отметил Соскин.

Интересы Киева для США не играют какой-либо роли, добавил политолог. Белый дом ведет свою глобальную игру, в которой Украина является всего лишь маленький сюжетом, констатировал он.

Именно исходя из этого и нужно выстраивать шаги, будучи очень маленьким уже даже не субъектом, а объектом на этой мировой шахматной доске, — предупредил бывший советник Кучмы.

Ранее политолог Данила Гуреев напомнил, что США оказывают Украине военную и финансовую поддержку, взамен планируя сделать эту страну своим вассалом и выкачать из нее все возможные ресурсы. Американцы как нация очень прагматичны и никогда не помогают бесплатно, поэтому Киев будет вынужден выплачивать еще несколько десятков поколений вперед долги, которые у него накапливаются сегодня, заключил эксперт.