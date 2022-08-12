«Маленькая дырочка — большое дело»: политтехнолог об образе Риши Сунака Политтехнолог Август: дырка в ботинке Риши Сунака — продуманный ход

Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Риши Сунак

Политтехнолог Алена Август убеждена, что дырка в ботинке кандидата в премьер-министры Великобритании Риши Сунака является продуманным ходом его PR-команды. По ее словам, у политика достаточно средств, чтобы позволить себе дорогую и качественную обувь, а такой образ был выбран, чтобы переключить внимание, пишет «Слово и Дело».

Думаю, что это очень хороший способ отвлечь внимание. Мы с вами сейчас обсуждаем что? Не то, насколько он богат, не то, что власти предлагают дико переживающим гражданам по поводу инфляции меньше мыться, меньше тратить воды, меньше тратить газа и всего прочего, а обсуждаем маленькую дырочку в ботинке. Маленькая дырочка сделала очень большое дело, — заявила эксперт.

Август добавила, что у Сунака есть шансы стать следующим премьер-министром Британии, так как многие эксперты считают его опытным политиком, который знает, о чем говорит. Она также отметила, что сейчас как никогда много переменных, которые могут повлиять на ход выборов. Тем не менее, она уверена, что именно средний класс решит, кто займет этот пост. Этим людям важно найти уверенность во времена экономической нестабильности, заключила политтехнолог.

Читатели таблоида Daily Mail высмеяли внешний вид кандидата в премьеры Британии Риши Сунака во время дебатов. Комментируя фотографии, на которых Сунак одет в дорогой костюм, но демонстрирует дырку на ботинке, пользователи напомнили, что он уже не в первый раз пытается «быть ближе к народу», оставаясь мультимиллионером. Некоторые британцы заявили, что он специально «держит публику за дураков».