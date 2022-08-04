«Максимально жестоко»: жительница Донецка об обстреле центра города Жительница Донецка назвала обстрел центра города максимально жестоким

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Жительница Донецка Александра в разговоре с NEWS.ru назвала произошедший сегодня, 4 августа, обстрел центра города максимально жестоким. По ее словам, в это время люди не только прощались с полковником армии Донецкой Народной Республики Ольгой Качурой, но и занимались привычными делами для мирных граждан: работали, завтракали, гуляли.

Все это максимально жестоко. Включая то, что это центр города, и, помимо прощания с командиром, в это время там множество мирного населения, которые работают, пьют кофе, завтракают в заведениях, живут недалеко, — рассказала Александра.

По словам жительницы Донецка, обстрелы центра начались не сразу, им предшествовала атака на Калининский район.

Очень много прилетов было слышно, сколько именно — не считала. Неспокойная обстановка. Сначала начали обстреливать Калининский район, штук шесть снарядов точно прилетело. А потом сразу начали стрелять по самому центру Донецка. Туда намного больше снарядов прилетело, — пояснила девушка.

Собеседница также подтвердила, что в результате обстрела есть пострадавшие. Она подчеркнула, что в настоящее время в городе везде небезопасно, поскольку, помимо снарядов, можно наступить на мины-«лепестки», «которые много где рассыпаны».

Накануне во время прощания с полковником Качурой в центре Донецка начался обстрел. Мероприятие не началось из-за атаки, всех присутствовавших эвакуировали в убежища. По предварительным данным, в результате обстрела есть погибшие и пострадавшие. Их точное число пока не названо, однако эту информацию подтверждают съемочная группа «Известий» и журналисты «Звезды», оказавшиеся в эпицентре ЧП.