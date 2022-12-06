Макрон разозлился из-за вопроса о возможных блэкаутах во Франции Макрон призвал журналистов перестать говорить о возможных отключениях света во Франции

Фото: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон разозлился из-за вопроса журналиста о возможных отключениях света зимой в стране, передает ТАСС со ссылкой на заявление французского лидера, сделанное по прибытии на саммит Евросоюз — Западные Балканы в Тиране. Он призвал прекратить вести подобные рассуждения, подчеркнув, что Франция является великой страной с великой энергетической моделью и французы переживут эту зиму, несмотря на сложившуюся ситуацию в мире. Президент добавил, что подобные дебаты абсурдны.

Прекратите это все. Мы — великая страна, у нас великая энергетическая модель, мы выдержим эту зиму. И важно, чтобы каждый делал свою работу. Работа [энергетической корпорации] EDF — это поддерживать электростанции, работа правительства — планирование, а дело всех остальных — это энергетическая трезвость. Сценарии страха не для меня, — пояснил лидер Франции.

Ранее Макрон заявил, что в стране на фоне кризиса возможны отключения электроэнергии. По его словам, французам не надо поддаваться панике. Макрон добавил, что мрачный сценарий не воплотится в жизнь, если французы станут прилагать усилия и придерживаться плана «энергетической трезвости». Эту зиму Франция переживет, подчеркнул президент.