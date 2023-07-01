Макрона пристыдили за предположение о причинах массовых беспорядков Экс-депутат Европарламента Филиппо раскритиковал Макрона, обвинившего в беспорядках видеоигры

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что массовые беспорядки во Франции спровоцировали в том числе видеоигры, вызвали недоумение бывшего депутата Европарламента Флориан Филиппо. Он иронично отреагировал в Twitter на заявление французского президента, который обвинил в протестах видеоигры и соцсети.

На данный момент Макрон обвиняет «видеоигры», которые «опьянили бунтовщиков» <...> Ах, да, с этим уровнем диагностики мы еще не закончили, — написал Филиппо.

Сообщение он сопроводил эмодзи, изображающим фейспалм — жест стыда за чужой поступок.

Утром 1 июля полиция Франции сообщала о задержании 994 человек. Всего минувшей ночью в ходе подавления протестов в стране задействовали 45 тысяч жандармов. С момента начала беспорядков было зафиксировано 2560 пожаров на дорогах. Кроме этого, были сожжены 1350 автомобилей и 234 здания. Полиция обвинила протестующих в ограблении полицейских участков и складов с оружием.

Массовые беспорядки во Франции начались после того, как 27 июня полицейские при проверке на дороге в пригороде Парижа застрелили 17-летнего подростка.