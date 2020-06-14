Макрон заявил о первой победе над коронавирусом

https://static.news.ru/photo/61c2e42e-ae6f-11ea-9010-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Nicolas Landemard/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об одержании первой победы над коронавирусом. Однако он считает, что борьба с пандемией ещё не закончена.

На сегодняшний день в мире зафиксировано более 7,7 млн заражённых коронавирусом. От болезни скончались 430 тысяч человек. Выздороветь удалось более 3,7 млн пациентов.

В апреле 2020 года французский лидер заявлял, что из-за коронавируса для Евросоюза наступил момент истины. По его словам, европейское сообщество должно проявить солидарность со странами, которые пострадали от вспышки коронавирусной инфекции.

Ранее NEWS.ru писал, что Эммануэль Макрон станет первым иностранным лидером, который посетит Великобританию после начала пандемии.