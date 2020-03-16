Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что границы ЕС и Шенгенской зоны будут закрыты на 30 дней из-за распространения коронавируса.
С завтрашнего полудня (17 марта. — NEWS.ru) границы Евросоюза и Шенгенского пространства будут закрыты на 30 дней, — подчеркнул французский политик.
Обращение Макрона транслировали социальные сети Елисейского дворца.
На настоящий момент в мире более 179 тысяч человек заразились COVID-19, более 7 тысяч умерли, излечились 77 тысяч человек. В России коронавирус диагностирован у 93 человек, 79 находятся в стационаре, у 57 заболевание проходит в лёгкой форме. Из больниц выписали 6 человек.
Общее число заболевших во Франции возросло до 6 633, 148 скончались. Власти страны считают сложившуюся ситуацию «очень тревожной».
NEWS.ru писал ранее, что общественные приёмные префектуры полиции Парижа прекратили свою работу 16 марта. Они перестали принимать заявителей на фоне пандемии.
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