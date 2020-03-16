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Французский президент Эммануэль Макрон сообщил об ограничениях на передвижение людей на территории страны. Ограничения вводятся на 15 дней. Они вступят в силу с 17 марта.

С завтрашнего дня и по меньшей мере на 15 дней наши передвижения будут значительно ограничены. Собрания и семейные встречи не будут разрешены, — заявил французский лидер. Общее число заболевших во...