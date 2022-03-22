Макрон заявил о возможности введения продуктовых чеков во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире радиостанции France Bleu о возможности введения в стране специальных продуктовых чеков для оказания помощи бедным семьям и среднему классу. По словам президента, это поможет справиться с продовольственным кризисом во Франции.

Мы столкнёмся с мировым продовольственным кризисом. Поэтому Франция выступит с инициативой о скоординированном ответе на европейском уровне. Что мы будем делать в краткосрочной перспективе? Почти то, что было сделано в области энергоресурсов. Я введу продуктовые чеки, чтобы помочь наиболее нуждающимся домохозяйствам и среднему классу, чтобы они могли справиться с повышением цен, — сказал он.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал Евросоюз и его партнёров, включая некоммерческие организации, рассмотреть вопрос продовольственной безопасности, чтобы не допустить крупного мирового продовольственного кризиса на фоне ситуации на Украине. По его словам, сегодняшняя ситуация «завтра приведёт к риску голода».

Ранее эксперты, опрошенные французским изданием Le Monde, заявили, что события на Украине замедлят восстановление мировой экономики, ослабевшей после пандемии коронавируса, и могут навсегда изменить её.

Бенефициар международного производителя удобрений «Еврохим» Андрей Мельниченко ранее сообщил, что если конфликт на Украине не будет остановлен, мир может столкнуться с глобальным продовольственным кризисом.

Он отметил, что из-за быстрого роста цен на удобрения многие фермеры больше не смогут позволить себе использовать подкормку для почвы. По мнению эксперта, это в ближайшее время приведёт к нехватке продовольствия.