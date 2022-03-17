Макрон заявил о возможном приходе в Европу войны высокой интенсивности

Европа должна увеличить инвестиции в оборонную отрасль, чтобы подготовиться к возможному вооружённому конфликту высокой интенсивности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что финансирование Вооружённых сил Франции вырастет до €50 млрд к 2025 году. Сейчас оно составляет €40,9 млрд, сообщает ТАСС.

Мы должны увеличить инвестиции в оборонную сферу, чтобы быть готовыми к войне высокой интенсивности, которая может прийти на наш континент, — заявил Макрон на митинге в Париже.

Глава государства подчеркнул, что французские вооружённые силы являются «единственной полноценной армией на европейском континенте», и отметил необходимость укрепления оборонного потенциала Европы.

По словам Макрона, в случае его переизбрания в ходе президентских выборов в апреле 2022 года он поручит начальникам военных штабов «провести переоценку всех нужд» на фоне конфликта на Украине.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что государства НАТО не намерены военным способом вмешиваться в происходящий конфликт на Украине. По его словам, страны Запада продолжат оказывать финансовую и гуманитарную поддержку украинской стороне, а также будут поставлять туда «продукцию военного назначения».