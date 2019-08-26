https://static.news.ru/photo/e596bd16-c83d-11e9-a87c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julien Mattia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов к выходу Великобритании из Европейского союза без сделки. Однако он пообещал сделать всё, чтобы такой сценарий не состоялся.

По его словам, «жёсткий» Brexit будет сложным и он бы этого не хотел, передаёт France 2 .

Я бы хотел, чтобы мы могли прийти к соглашению, — подчеркнул он.

Политик добавил, что во время саммита «Большой семёрки» эта тема не поднималась.

Как ранее писал News.ru, новый глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что Великобритания выйдет из Евросоюза до 31 октября. При этом, как отмечал политик, расставание с объединённой Европой состоится вне зависимости от обстоятельств. Премьер считает, что выход из ЕС — «фундаментальное решение» жителей Великобритании, поэтому он потребовал от политиков уважать результаты референдума.