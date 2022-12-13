Макрон заявил, что МАГАТЭ добилось вывода вооружений с территории ЗАЭС

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Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Международное агентство по атомной энергии «добилось вывода тяжелых и легких вооружений» с территории Запорожской АЭС, сообщает РИА Новости. Французский лидер также отметил, что обсуждаются «практические детали» соглашения по защите атомной станции. Официальных сообщений об отводе украинских войск от ЗАЭС не поступало.

Наша цель — демилитаризация зоны вокруг станции, мы уже добились вывода тяжелых и легких вооружений, и теперь обсуждаются практические аспекты, — сказал Макрон.

Глава государства добавил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроссии ведет постоянные переговоры по демилитаризации ЗАЭС, результат которых может быть оформлен в ближайшие недели.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что украинская сторона требует вывода российских войск с территории Запорожской АЭС. Он отметил, что этот пункт должен стать частью общего соглашения по деятельности атомной станции.

Глава МАГАТЭ также отмечал, что решение по обеспечению должного уровня безопасности Запорожской АЭС может быть найдено уже до конца текущего года. Он подчеркнул, что в этом вопросе стороны уже достигли значительного прогресса. Кроме того, было выдвинуто конкретное предложение по безопасности. При этом Гросси заявил, что в настоящее время сложно определить, кто именно ведет обстрелы Запорожской АЭС, тем более что задача агентства состоит не в поиске виновных, а в обеспечении безопасности объекта.