Макрон заявил, что Франция продолжит поставлять оружие Украине

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские войска используют французские зенитные орудия

Франция продолжит направлять Киеву оружие, заявил французский президент Эммануэль Макрон в ходе своего визита в Киев, передает РИА Новости. Он добавил, что по-прежнему будут поставляться 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR, «которые позволят украинским солдатам защищаться более эффективно».

Мы обсудили с президентом Зеленским нужды Украины в гуманитарной, экономической и военных сферах. Франция ответит на эти нужды... Так, мы продолжим поставки Киеву вооружений, — сказал Макрон.

Ранее президент Франции, выступая на открытии международной выставки оружейной промышленности Eurosatory 2022 в пригороде Парижа, заявил, что поручил Министерству обороны республики пересмотреть закон о военном программировании на 2019–2025 годы в свете событий на Украине. Уточняется, что данный документ необходим для многолетнего планирования расходов на военные нужды. Он добавил, что Франция «вступила в военную экономику».