Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил намерение провести в ближайшее время встречу в «нормандском формате».
Зеленский, в свою очередь, рассказал Макрону о ситуации в Донбассе, сообщается на
Предполагается, что встреча состоится в первые дни сентября. Ранее News.ru писал, что этот вопрос обсудили в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и канцлер германии Ангела Меркель. Российский лидер призвал серьёзно подготовиться к саммиту для достижения конкретных положительных результатов.