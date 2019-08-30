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Суд Шотландии оставил в силе реализацию плана премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента. Заблокировать инициативу главы кабмина требовала группа из 75 парламентариев.

Однако судья депутатов не поддержал, мотивируя это тем, что не увидел «убедительной необходимости» в запрете распоряжения главы правительства, сообщает BBC. Тем не менее, это лишь предварительное решение. Окончательное будет принято...