Макрон захотел увидеть женщину на посту премьер-министра Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон, которого переизбрали на второй срок, хотел бы увидеть женщину на посту премьер-министра, заявил госсекретарь при МИД Пятой республики Клеман Бон. Издание Le Figaro предположило, что на этот пост могут назначить Элизабет Борн, которая сейчас занимает должность министра труда. Другим кандидатом СМИ называют действующего главу МВФ Кристин Лагард.

Макрон хотел бы назначить женщину в Матиньонский дворец (официальная резиденция премьер-министра. — NEWS.ru), — сказал Бон.

При этом он призвал не сводить всю политическую ситуацию после переизбрания Макрона лишь к фигуре премьера.

В 2017 году, будучи кандидатом на пост главы государства, Макрон выразил желание назначить женщину на пост премьера. Однако он уточнил, что не собирается выбирать премьер-министра, только исходя из того факта, что это женщина. Он отмечал, что намерен выбрать наиболее компетентного и способного политика. После победы на президентских выборах пять лет назад Макрон выбрал на должность главы правительства Эдуара Филиппа.

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил во втором туре президентских выборов с результатом 58,55% голосов по итогам подсчёта 100% бюллетеней.

Его соперница Марин Ле Пен набрала во втором туре 41,45% голосов. Подсчёт голосов во втором туре выборов президента Франции завершён.

Явка на выборы оценивается на уровне 72,37%. Среди обработанных бюллетеней 8,73% оказались испорченными или пустыми. Пока это самый низкий показатель явки за всю историю вторых туров выборов президента во Франции. Ещё ниже явка была в 1969 году, тогда она составила 68,9% избирателей.