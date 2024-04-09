Макрон посоветовал Вучичу сверять свои решения с ЕС Макрон призвал Вучича к тесному согласованию внешнеполитических решений с ЕС

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Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Сербию к более тесной работе в области внешней политики с Евросоюзом. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем. Трансляцию вел Елисейский дворец в соцсети Twitter (X).

Французский лидер напомнил, что евроинтеграция Сербии — не навязанный процесс. По его словам, это был суверенный выбор страны, и ничто не должно заставить Белград усомниться в этом пути.

Важно, чтобы Сербия продолжала реализовывать этот выбор, в частности, путем более тесного согласования наших решений во внешней политике, — подчеркнул Макрон.

Ранее Вучич заявил, что в ближайшее время Сербия столкнется с угрозой своим национальным интересам. Он отметил, что «будет тяжело, как никогда тяжело». Позже он пояснил, что речь идет о предстоящем в апреле принятии резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о геноциде в Сребренице и ожидаемом в мае приеме частично признанной республики Косово в Совет Европы.

По словам Вучича, это может привести к ликвидации Республики Сербской и требованию от Сербии выплаты репараций. Он призвал руководство страны создать «координационные группы» для противодействия угрозам. Сам глава государства собирается пролоббировать в Нью-Йорке голосование против резолюции о геноциде.