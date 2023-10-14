Макрон задействует тысячи военных из-за убийства учителя в Аррасе Макрон задействует до 7 тысяч военных для охраны городов после убийства учителя

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон на срочном совещании после убийства школьного учителя в коммуне Аррас поручил задействовать до 7 тысяч военных, сообщает BFMTV. Они будут осуществлять охрану порядка на улицах городов страны. На территории страны введен максимальный уровень террористической угрозы.

До 7 тысяч солдат сил Sentinelle [будут] развернуты к вечеру понедельника и до дальнейшего уведомления, — говорится в сообщении.

В пятницу, 13 октября, 20-летний мужчина с ножом напал на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. СМИ писали, что во время атаки преступник прокричал «Аллах Акбар!». Один человек погиб, еще трое получили ранения. Полиция задержала злоумышленника. В то же время у другой школы задержали брата напавшего.

Выяснилось, что он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведется слежка для предотвращения терактов. Кроме того, имя преступника значится в списке лиц, представляющих угрозу государственной безопасности.

В сентябре в хуторе Красный Десант Ростовской области 15-летний подросток устроил нападение с ножом в школе. Ученица школы Юлия рассказала NEWS.ru, что мальчик часто вел себя странно и неадекватно. По ее словам, в день нападения преподаватели позвонили по телефону учащимся и попросили не приходить в школу. Подростка удалось поймать еще до приезда полиции, отметила девочка.