Макрон выступил за сохранение диалога с Москвой

Фото: Paris - 03/01/2023 Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Франция намерена сохранить диалог с Россией, который Западу следует вести, избегая эскалации даже на словах, заявил президент страны Эммануэль Макрон в беседе с изданием El Pais. Французский лидер подчеркнул, что вел «множество» телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным «до и с начала конфликта на Украине», однако посетовал, что в последнее время переговоров между ними не было.

Макрон полагает, что основой украинского конфликта является кризис российской модели и России как державы, «которая ищет себя и свое назначение».

Россия — великий народ и великая нация территориально и исторически. <...> Усвоить период после 1991 года было очень сложно. А когда дело доходит до народа, географически находящегося посреди столь многих границ, который был потрясен различными формами терроризма, чья демография сокращается и который окружен демографическими гигантами. <...> То, что поставлено на карту — это их будущее, — сказал Макрон.

В декабре прошлого года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что несмотря на разногласия между Западом и Россией по ситуации на Украине, не следует отказываться от диалога с Москвой. По его словам, взаимодействие с РФ может продолжиться в долгосрочной перспективе.