Макрон выступил с заявлением о «войне» с Россией Макрон: Франция не находится в войне с Россией

Франция не находится ни в войне с Россией, ни с ее народом, сказал президент республики Эммануэль Макрон. Такое заявление прозвучало на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином, трансляцию вел официальный аккаунт Елисейского дворца в Twitter (Х).

Мы не находимся в войне ни с Россией, ни с российским народом, — подчеркнул французский лидер.

Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен сообщил, что Франция отправила солдат из Иностранного легиона на Украину. По его словам, военные были развернуты в Славянске.

Однако вскоре во внешнеполитическом ведомстве Франции заявили, что страна не отправляла солдат из своего Иностранного легиона на территорию Украины. Ведомство указало, что подобные сообщения являются частью кампании по дезинформации.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что информацию о возможной отправке солдат Иностранного легиона Франции на Украину необходимо проверить на достоверность. По его словам, вероятно, российские спецслужбы уже занимаются этим вопросом. Пресс-секретарь президента России обратил внимание, что сообщения в СМИ о присутствии военных страны-участницы НАТО носят опасный характер.