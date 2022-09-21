Макрон выразил сожаление в связи с решением Путина о мобилизации

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Эммануэль Макрон

Решение президента России Владимира Путина объявить частичную мобилизацию ведет к дальнейшей изоляции РФ в мировом пространстве, заявил французский глава Эммануэль Макрон. В кулуарах 77-й сессии Генассамблеи ООН он указал, что сожалеет о сделанном выборе российского коллеги, сообщает BFM TV.

Я сожалею о сделанном выборе [Путина] прибегнуть к частичной мобилизации и втянуть в это свою страну, особенно молодежь. Нам нужен мир. Я призываю к разуму и миру. Сделанный выбор противоречит смыслу истории и ведет к изоляции России в международном сообществе, — сказал Макрон.

Французский глава посчитал, что Россия все более погружается в состояние напряженного конфликта, «которое нужно только ей». Макрон также призвал оказать давление на Путина, чтобы прекратить конфликт на Украине.

Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Он подчеркнул, что перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в СВО, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Накануне Макрон заявил о готовности продолжить диалог с Россией об установлении мира на Украине. Он заверил, что Франция продолжит «упрямо добиваться мира на Украине», поэтому он и дальше будет вести диалог с Россией.