Макрон впечатлил спортсменов необычным навыком в раздевалке Макрон залпом выпил бутылку пива по случаю чемпионства «Тулузы»

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон залпом выпил бутылку пива, празднуя победу регбистов «Тулузы» в чемпионате страны. Видео с главой республики, который продемонстрировал игрокам свой необычный навык в раздевалке клуба, появилось в Сети.

На видео показали, как после победы клуба в чемпионате Макрон поднял тост за «Тулузу», моментально осушив 0,3-литровую бутылку светлого пива одного из мексиканских брендов. Президент Франции допил пенистый напиток до дна под одобрительные крики спортсменов.

«Тулуза» обыграла «Ла-Рошель» в финале плей-офф чемпионата Франции со счетом 29:26. Матч состоялся 17 июня на стадионе «Стад де Франс» в северном пригороде Парижа Сен-Дени. В истории регбийного клуба это стало 22-й по счету победой в национальных чемпионатах.

В январе президент Белоруссии Александр Лукашенко поднял рюмку за теннисистку Арину Соболенко по случаю ее победы на турнире Большого шлема. Глава республики произнес тост на видео, выпив за спортсменку, которой пожелал личного счастья, здоровья и новых достижений.

Год назад официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о систематическом пьянстве британских чиновников. По ее словам, члены правящей Консервативной партии каждый день начинают пить буквально с самого с утра.