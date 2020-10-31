Макрон: власти Франции не стоят за публикациями карикатур на Мухаммеда

https://static.news.ru/photo/6e70ce7c-1b82-11eb-a334-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Julien Mattia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французский президент Эммануэль Макрон понимает чувства мусульман из-за размещения в прессе карикатур на пророка Мухаммеда. При этом глава страны подчеркнул, что к их появлению власти не имеют никакого отношения, так как печатают их независимые СМИ, а не правительство.

Понимаю чувства мусульман в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда, но правительство не стоит за их публикацией, это исходит от свободных и независимых СМИ, не связанных с правительством, — сказал Макрон в интервью телеканалу «Аль-Джазира».

Президент Франции отметил, что его речь на похоронах обезглавленного радикалом учителя, была неправильно воспринята. Он связал реакцию мусульман с «искажением его речи и неправильным пониманием, будто он является сторонником этих карикатур».

Макрон при этом подчеркнул, что больше всего мусульмане страдают от тех, кто извращает ислам и «от имени этой религии призывают её защищать».

Демонстрация рисунков еженедельника Charlie Hebdo, которые показал на школьном уроке, темой которого была свобода слова, французский учитель Самюэль Пати, послужила поводом для его убийства. Продемонстрировавший карикатуры на пророка Мухаммеда преподаватель был обезглавлен в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 16 октября.

Негативную реакцию со стороны мусульманского мира французский лидер вызвал после национальной церемонии прощания с учителем, который демонстрировал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда и был обезглавлен радикалом. Президент Макрон заявил, что будет продолжать отстаивать свободу слова и не откажется от карикатур. После этого исламский мир осудил французского лидера, а по всему миру прокатилась волна демонстраций против властей Франции и журнала.

Как сообщил NEWS.ru, ранее посольстве Франции в России заявили о глубокой обеспокоенности угрозами, которые поступают в адрес республики и её жителей, и призвали российские власти выступить с их официальным осуждением.