Макрон в новогоднем обращении к французам грубо задел Россию Макрон в новогоднем обращении призвал французов «остановить Россию»

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон в новогодней речи упомянул Россию и Украину, передает телеканал TF1. Политик призвал граждан страны «остановить» Москву и продолжить поддержку Киева.

В июне следующего года, [когда состоятся выборы в Европарламент], французским избирателям предстоит высказаться за укрепление европейского суверенитета. Им предстоит сделать выбор между тем, чтобы остановить Россию и поддержать Украину или же уступить авторитарным силам, — сказал Макрон.

Читатели французской газеты Le Figaro, комментируя речь президента, негативно восприняли спич. Пользователи назвали Макрона худшим президентом за всю историю Франции и призвали меньше ориентироваться на мнение США. Кроме того, читатели потребовали от Макрона выступать за мир на Украине и при этом не провоцировать Россию ни в дипломатической, ни в политической плоскости.

В новогоднюю ночь президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам с поздравлениями. Глава государства пожелал семьям россиян всего самого доброго. Путин подчеркнул, что из истории каждой семьи складывается судьба Родины. Он назвал залогом будущего страны сплочение всех граждан.

По словам Путина, в 2023 году Россия отстаивала свои интересы и ценности, граждане много трудились и многое сделали. Президент отметил, что россияне не раз доказали свою способность решать самые сложные задачи и никогда не отступать. Он подчеркнул, что нет такой силы, которая могла бы разобщить народ и заставить его забыть «память и веру отцов».