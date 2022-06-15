Макрон: Украине придется проводить переговоры с Россией Президент Франции Макрон: Украине придется проводить переговоры с Россией

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Эммануэль Макрон

Властям Украины придется проводить переговоры с Россией после того, как будет установлен режим прекращения огня, заявил французский президент Эммануэль Макрон, пишет РИА Новости. По его словам, диалог с Москвой неизбежен.

Наступит день, когда мы поможем Украине выстоять, когда будет установлен режим прекращения огня, мы должны будем начать вести переговоры. Президент Украины и члены правительства должны будут вести переговоры с Россией, — заявил Макрон на пресс-конференции с румынским президентом Клаусом Йоханнисом.

Как добавил Макрон, переговоры нужно проводить не только между Москвой и Киевом. Представители Евросоюза тоже должны будут принять в них участие, чтобы выступить гарантами дальнейшей безопасности.

Ранее Макрон, выступая на открытии международной выставки оружейной промышленности Eurosatory 2022 в пригороде Парижа, заявил, что поручил Министерству обороны республики пересмотреть закон о военном программировании на 2019–2025 годы в свете событий на Украине. Уточняется, что данный документ необходим для многолетнего планирования расходов на военные нужды.