Макрон: у Франции нет «красных линий» в поддержке Украины

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Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Парижа нет никаких «красных линий» в поддержке Украины, сообщил лидер коммунистов Фабьен Руссель. По его словам, лидер республики доходчиво объяснил свою позицию на совещании с главами партий, передает телеканал BFMTV.

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг объяснил главам партий, что «нет никаких лимитов» и «никаких красных линий» в поддержке Францией Украины, — рассказал Руссель.

Ранее СМИ со ссылкой на европейских политиков заявили, что правительство Франции затягивает создание фонда военной помощи Украине (UAF), усложняя решение ключевых вопросов. В частности, Париж требует гарантий того, что военная техника для украинской армии будет закупаться исключительно в странах Евросоюза, отмечают они.

Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Белом доме сообщил, что Конгресс США должен утвердить дополнительные бюджетные ассигнования, чтобы Вашингтон мог возобновить поставки Киеву оружия и военной техники. По его словам, в настоящий момент все зависит от республиканцев, которым нужно решить вопрос побыстрее.